СМИ сообщили новые данные о появлении штамма "омикрон"

Нигерия выявила первый случай варианта коронавируса омикрон в образце, собранном в октябре, за несколько недель до того, как Южная Африка предупредила мир об этом варианте на прошлой неделе, пишет Associated Press со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения страны.

Фото: Reuters Reuters

«Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди прибывающих в Нигерию путешественников выявило вариант омикрона среди образцов, собранных в октябре 2021 года», - сказал генеральный директор Нигерийского центра контроля заболеваний доктор Ифедайо Адетифа.

Нигерия также выявила два случая варианта омикрон среди путешественников, прибывших из Южной Африки на прошлой неделе.

В центре контроля заболеваний призвали штаты Нигерии и широкую общественность быть начеку и улучшить тестирование на COVID-19 с учетом опасений, что низкая тестовая способность Нигерии может стать ее самой большой проблемой перед лицом нового варианта.

В настоящее время во многих штатах и даже в столице страны Абудже тестирование на вирус проводится на низком уровне. Например, в некоторых частях Кудже, пригорода Абуджи, Муса Ахмед, чиновник общественного здравоохранения, сказал, что никто не тестировался на вирус в течение нескольких недель.