СМИ сообщили новые данные о появлении штамма "омикрон"

Нигерия выявила первый случай варианта коронавируса омикрон в образце, собранном в октябре, за несколько недель до того, как Южная Африка предупредила мир об этом варианте на прошлой неделе, пишет Associated Press со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения страны.
«Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди прибывающих в Нигерию путешественников выявило вариант омикрона среди образцов, собранных в октябре 2021 года», - сказал генеральный директор Нигерийского центра контроля заболеваний доктор Ифедайо Адетифа.
Нигерия также выявила два случая варианта омикрон среди путешественников, прибывших из Южной Африки на прошлой неделе.
В центре контроля заболеваний призвали штаты Нигерии и широкую общественность быть начеку и улучшить тестирование на COVID-19 с учетом опасений, что низкая тестовая способность Нигерии может стать ее самой большой проблемой перед лицом нового варианта.
В настоящее время во многих штатах и даже в столице страны Абудже тестирование на вирус проводится на низком уровне. Например, в некоторых частях Кудже, пригорода Абуджи, Муса Ахмед, чиновник общественного здравоохранения, сказал, что никто не тестировался на вирус в течение нескольких недель.
Нигерия, где почти 215 тысяч человек заболели коронавирусом и почти 3 тысячи из них умерли, обновила свои рекомендации для путешественников. Теперь они должны пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Еще два теста нужно сделать через два дня и семь дней после прибытия. Прибывшие из-за рубежа лица также должны изолироваться на семь дней.