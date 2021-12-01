Ученые нашли универсальное антитело для вакцин от всех штаммов COVID-19

Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно противодействовать различным штаммам COVID-19.

Ученые считают, что оно может послужить основой создания универсальной вакцины, сообщает статья, опубликованная на ресурсе bioRxiv, пишет РИА Новости.

По мнению ученых, во время проведения опытов с применением криоэлектронного микроскопа получилось выяснить, что антитело 35B5 оказывает влияние на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по словам экспертов, даст возможность использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Специалисты предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать в том числе недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".

Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, который ранее переболел COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила, что работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готовится приступать к созданию вакцины "в случае необходимости".