Стало известно, какую информацию WhatsApp передает ФБР

Американская организация Property of the People получила доступ к документу Федерального бюро расследований — «Законный доступ» — о работе правоохранительных органов с популярными мессенджерами. В частности, с WhatsApp, iMessage и Telegram, пишет Rolling Stone.

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По данным издания, в документе говорится о том, какие данные у того или иного приложения может запросить ФБР.

Лидером по числу предоставляемой силовым структурам информации оказался WhatsApp. Согласно документу, при помощи постановления суда ФБР может получить основные данные о пользователе, а с ордером на обыск — контакты из его адресной книги и список пользователей, у которых записан он.

Также WhatsApp способен передавать следователям информацию об отправителе и адресате каждого сообщения в ответ на запрос на наблюдение каждые 15 минут. При этом отмечается, что «сливаются» лишь определенные метаданные, а не фактическое содержание сообщений. В пресс-службе мессенджера это подтвердили.

Также из документа следует, что iMessage предоставляет ФБР основную информацию о пользователе и данные о запросах за последние 25 дней. По ордеру на обыск мессенджер также выдает бэкапы сообщений в iCloud. Не делятся переписками Viber и Signal. Первый мессенджер предоставляет следователям только номер телефона, IP-адрес на момент регистрации и метаданные о совершенных звонках, второй — лишь даты регистрации и последнего посещения аккаунта. Еще в документ вошли Line, Threema, WeChat и Wickr.