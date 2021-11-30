Иммунолог предупредил об угрозе слияния "омикрона" и "дельты"

Встреча штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» в одном организме может привести к появлению нового варианта вируса. Об этом заявил «Ура.ру» генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Встреча двух штаммов – «дельты» и «омикрона» - опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации», - сказал Крючков.
Он отметил, что появившиеся варианты не обязательно будут опасными.
По словам иммунолога, вероятность встречи двух штаммов зависит от процесса распространения новой мутации и скорости вытеснения старой. Если в России «омикрон» вытеснит «дельту» так же быстро, как в ЮАР, то, «естественно, встреча произойдет».
«Может произойти так, что будет доминировать «дельта» и будет мало «омикрона», либо «омикрон» вытеснит «дельту», и будет мало «дельты», тогда встреча будет маловероятной», - пояснил Николай Крючков.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из стран, где обнаружен штамм коронавируса «омикрон». Кроме того, из-за особенностей нового варианта вируса срок действия ПЦР в России сокращен с 72 до 48 часов.