Иммунолог предупредил об угрозе слияния "омикрона" и "дельты"

Встреча штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» в одном организме может привести к появлению нового варианта вируса. Об этом заявил «Ура.ру» генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«Встреча двух штаммов – «дельты» и «омикрона» - опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации», - сказал Крючков.

Он отметил, что появившиеся варианты не обязательно будут опасными.

По словам иммунолога, вероятность встречи двух штаммов зависит от процесса распространения новой мутации и скорости вытеснения старой. Если в России «омикрон» вытеснит «дельту» так же быстро, как в ЮАР, то, «естественно, встреча произойдет».

«Может произойти так, что будет доминировать «дельта» и будет мало «омикрона», либо «омикрон» вытеснит «дельту», и будет мало «дельты», тогда встреча будет маловероятной», - пояснил Николай Крючков.