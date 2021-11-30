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58 минут назад

В России запустили аналог TikTok

Новое развлекательное приложение Yappy, которое по аналогии с TikTok будет представлять собой видеосток с поддержкой коротких вертикальных видео, стало доступно для всех пользователей на платформах iOS и Android. Об этом во вторник сообщили ТАСС в компании-разработчике Ritm Media.

В России появился аналог TikTok
Фото: ТАССТАСС

"Социальная сеть стала доступной для всех пользователей на платформах iOS и Android. IT-новинка будет отвечает последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - рассказали в компании.

Функционал приложения заключает в себе широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео. В частности, внутри приложения регулярно обновляется раздел подборок, видео из которых можно использовать для создания собственного контента.

Участие в запуске приложения принимают Анна Хилькевич, Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс и другие.

Наука и техника,Клава Кока,Анна Хилькевич,ИТАР-ТАСС,
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