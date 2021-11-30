В России появился аналог TikTok

Новое развлекательное приложение Yappy, которое по аналогии с TikTok будет представлять собой видеосток с поддержкой коротких вертикальных видео, стало доступно для всех пользователей на платформах iOS и Android. Об этом во вторник сообщили ТАСС в компании-разработчике Ritm Media.