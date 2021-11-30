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5 часов назад

Экраны новых iPhone 13 позеленели

В сети появились жалобы владельцев новых iPhone 13 на экраны. У некоторых они зеленеют.

Экраны новых iPhone 13 позеленели
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщения пользователей появились на китайских сайтах. Похоже, что проблема касается не только новейших iPhone 13, но и прошлогодних iPhone 12. Все пострадавшие пользователи подтверждают, что экраны смартфонов приобрели зеленоватый оттенок с одной стороны, и красный — с другой. Наличие дефекта экрана проверить довольно просто: достаточно установить статичные обои чёрного цвета, затем снизить яркость примерно до 50%.

Более двух месяцев назад стало известно, что OLED-экраны для iPhone 12 и iPhone 13 теперь поставляет китайский производитель BOE. Ранее Apple использовала дисплеи производства Samsung Display.

Пока компания из Купертино никак не прокомментировала ситуацию.

Наука и техника,Apple,
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