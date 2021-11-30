Экраны новых iPhone 13 позеленели

Сообщения пользователей появились на китайских сайтах. Похоже, что проблема касается не только новейших iPhone 13, но и прошлогодних iPhone 12. Все пострадавшие пользователи подтверждают, что экраны смартфонов приобрели зеленоватый оттенок с одной стороны, и красный — с другой. Наличие дефекта экрана проверить довольно просто: достаточно установить статичные обои чёрного цвета, затем снизить яркость примерно до 50%.