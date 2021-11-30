Из Google Play удалили ворующие данные сканеры QR-кодов

Из магазина приложений для Android-устройств, Google Play, удалили приложения, ворующие банковские и личные данные пользователей. Речь, в частности, идет о сервисе Free QR Code Scanner. Найти его в магазине в настоящее время нельзя.

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О приложениях, которые используются для заражения гаджетов вирусом-трояном, стало известно ранее. Соответствующее исследование разместила нидерландская аналитическая компания ThreatFabric, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности и специализируется на банкинге. Сообщалось, что под видом обновлений некоторых сервисов на гаджеты скачивается вирус, крадущий данные из мобильных приложений. Вирусы делятся на три условные группы, каждая из которых нацелена на определенный список стран. В перечень уязвимых российских программ попали сервисы Сбербанка, ОТП-банка, Почта банка, «Тинькофф» и «Уралсиба».

В настоящее время приложения Free QR Code Scanner и PDF Document Scanner Free, о которых говорится в разделе статьи об опасных для россиян программах, недоступны в Google Play. В поисковиках можно найти страницу магазина, которая раньше вела на скачивание этих сервисов, однако сейчас при переходе по ссылке высвечивается надпись «Страница не найдена».

Для проверки QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе в России функционирует официальное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Для определения подлинности COVID-сертификатов необходимо использовать именно его как доверенный механизм. При сканировании QR-кода сервис запрашивает информацию из реестров Минздрава и Роспотребнадзора.