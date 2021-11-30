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1 час назад

Из Google Play удалили ворующие банковские данные сканеры QR-кодов

Из магазина приложений для Android-устройств, Google Play, удалили приложения, ворующие банковские и личные данные пользователей. Речь, в частности, идет о сервисе Free QR Code Scanner. Найти его в магазине в настоящее время нельзя.

Из Google Play удалили ворующие данные сканеры QR-кодов
Фото: ReutersReuters

О приложениях, которые используются для заражения гаджетов вирусом-трояном, стало известно ранее. Соответствующее исследование разместила нидерландская аналитическая компания ThreatFabric, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности и специализируется на банкинге. Сообщалось, что под видом обновлений некоторых сервисов на гаджеты скачивается вирус, крадущий данные из мобильных приложений. Вирусы делятся на три условные группы, каждая из которых нацелена на определенный список стран. В перечень уязвимых российских программ попали сервисы Сбербанка, ОТП-банка, Почта банка, «Тинькофф» и «Уралсиба».

В настоящее время приложения Free QR Code Scanner и PDF Document Scanner Free, о которых говорится в разделе статьи об опасных для россиян программах, недоступны в Google Play. В поисковиках можно найти страницу магазина, которая раньше вела на скачивание этих сервисов, однако сейчас при переходе по ссылке высвечивается надпись «Страница не найдена».

Для проверки QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе в России функционирует официальное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Для определения подлинности COVID-сертификатов необходимо использовать именно его как доверенный механизм. При сканировании QR-кода сервис запрашивает информацию из реестров Минздрава и Роспотребнадзора.

Однако один из сервисов, о котором говорится в статье ThreatFabric, все же остался доступен в Google Play. Речь идет о приложении Gym and Fitness Trainer. Согласно данным ThreatFabric, оно замаскировано под сервис с тренировками и ориентировано на пользователей из США, Германии, Турции, Великобритании и других стран, в перечень которых не входит Россия.

Наука и техника,Минздрав РФ,Тинькофф банк,Google,Роспотребнадзор,Сбербанк России,
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