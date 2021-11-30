G7 призывает к «неотложным действиям» из-за нового штамма

В понедельник G7 призвала к «безотлагательным действиям» против штамма коронавируса «омикрон», который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляет «очень высокий риск» для всего мира, сообщает AFP. Никогда еще вариант COVID-19 не вызывал столько беспокойства с момента появления «дельты», и без того очень заразной.
На заседании в Великобритании министры здравоохранения семи наиболее промышленно развитых стран «также признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам», включая оказание «оперативной помощи в выполнении наших обязательств в отношении пожертвований путем борьбы с дезинформацией о вакцинах, а также путем поддержки исследований и разработок».
В конце своей экстренной встречи они также «приветствовали образцовую работу Южной Африки, которая смогла обнаружить новый вариант и предупредить других».
Со своей стороны ВОЗ подчеркнула, что «вероятность глобального распространения «омикрона» «высокая», признав при этом, что остается много неизвестных элементов.
Единственным обнадеживающим фактором является то, что до настоящего времени не сообщалось о «смерти, связанной с этим штаммом».