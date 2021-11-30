G7 призывает к «неотложным действиям» из-за нового штамма

В понедельник G7 призвала к «безотлагательным действиям» против штамма коронавируса «омикрон», который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляет «очень высокий риск» для всего мира, сообщает AFP. Никогда еще вариант COVID-19 не вызывал столько беспокойства с момента появления «дельты», и без того очень заразной.

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На заседании в Великобритании министры здравоохранения семи наиболее промышленно развитых стран «также признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам», включая оказание «оперативной помощи в выполнении наших обязательств в отношении пожертвований путем борьбы с дезинформацией о вакцинах, а также путем поддержки исследований и разработок».

В конце своей экстренной встречи они также «приветствовали образцовую работу Южной Африки, которая смогла обнаружить новый вариант и предупредить других».

Со своей стороны ВОЗ подчеркнула, что «вероятность глобального распространения «омикрона» «высокая», признав при этом, что остается много неизвестных элементов.