Изучены подробности процесса экспрессии генов

Команда ученых из Бейлорского медицинского колледжа (США) и Чешской академии наук более подробно изучила механизм экспрессии генов, а именно участие в нем неупорядоченных участков белков. Статья опубликована в журнале Science.

Фото: Furiosa-L / Pixabay Furiosa-L / Pixabay

Экспрессия генов – достаточно сложный процесс, который регулируется рядом белков. Ранее изучались компоненты клетки, которые участвуют во «включении» и «выключении» генов. Однако большую роль в экспрессии генов играет процесс элонгации транскрипции, а также N-концевой домен фактора элонгации транскрипции (TND). Уже известно, что подобные домены используются для стыковки других белков, в особенности неструктурированных, так называемых TIM-белков.

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В настоящем исследовании ученые рассматривали TND и обнаружили, что они содержатся во многих белках. Авторы выяснили, что TND и TIM связываются друг с другом. Описывая свою работу простым языком, исследователи посоветовали представить TIM как нить со свободным концом, который как бы болтается, будто от дуновения ветра. При появлении TND, однако, нитка сворачивается и крепко связывается с этим доменом. Как выяснили ученые, TND-TIM-взаимодействия очень специфичны. При этом неструктурированные белки оказались функциональными. Стоило ученым нарушить хотя бы один неструктурированный регион, менялась активность сотен генов с важными функциями. При этом начинался первый этап экспрессии генов, но впоследствии процесс останавливался и не продолжался.

В своем исследовании биологи также определили новую функцию белка IWS1. Ранее считалось, что он играет второстепенную роль при элонгации транскрипции. На самом же деле он является центром, на котором собираются остальные факторы. С помощью специфических TND-TIM-взаимодействий белок IWS1 координирует действие сразу нескольких регуляторов элонгации транскрипции.