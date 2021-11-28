Ученый рассказал, кто мог стать источником штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Его слова передает Ura.ru.

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Вирусолог рассказал, что у ВИЧ-инфицированного человека ослабленный иммунитет, а у таких людей новые варианты появляются с большей частотой.

Чумаков объяснил, что когда COVID-19 попадает в организм иммунодефицитного больного, он гораздо дольше может там находиться и не выводиться иммунной системой, так как у нее нет на это сил. В результате вирус начинает там приспосабливаться и мутировать. Это приводит к появлению более конкурентных вариантв вируса, которые в итоге заменяют исходный вариант вируса.

Поэтому когда этот человек заражает другого, то он делает это уже мутантом вируса.

«Иммунодефицитные больные являются очень опасным резервуаром для появления новых вариантов», — сказал ученый.

Он обратил внимание на то, что штамм «дельта» вышел из Индии, где низкая санитария и много ослабленных, болеющих людей. «Омикрон» возник в Африке, где схожая ситуация.