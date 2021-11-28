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Флагманский Xiaomi 12 и MIUI 13 анонсируют позже ожидаемого

Ferra.ru
1 час назад

Последние несколько недель по сети активно ходили разговоры, что грядущая презентация Xiaomi состоится уже 12 декабря. Но, судя по всему, это не так.

Флагманский Xiaomi 12 и MIUI 13 анонсируют позже ожидаемого
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В китайской соцсети всплыл снимок дорожной карты продаж устройств Xiaomi Mijia. И там, помимо всего прочего, нашлось упоминание большого ивента компании, который пройдёт 28 декабря. Именно на нём, по словам инсайдеров, пройдёт анонс MIUI 13 и флагманского Xiaomi 12.

Соцсети

Что интересно, на фоне свежих утечек в сети также начала набирать популярность версия о том, что Xiaomi 12 не сможет стать первым телефоном на базе новейшего чипа Snapdragon 8Gx Gen 1. Напомним, что анонс свежего SoC от Qualcomm ожидается уже 1 декабря.

Наука и техника,Qualcomm,
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