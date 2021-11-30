Инфекционист призвал не впадать в панику из нового штамма COVID-19

В мире еще только изучается новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Однако он уже стал причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у многих стран. Также он уже успел поднять волну паники у населения, но на нее пока что нет существенных причин, а дальнейшие мутации способны и вовсе добить инфекцию. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Некоторые ученые считают, что мутации ведут к более высокой заразности и большей патогенности, то есть зловредность вируса будет расти. Другие считают, что пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус.

— Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен, например, в Японии с «дельта» штаммом сейчас происходит именно это, — заявил Поздняков в беседе РИА Новости.

Также врач подчеркнул, что сейчас наиболее благоприятное время для появления новых штаммов.

— С одной стороны, все больше вакцинированных, то есть, это неблагоприятные условия для размножения вируса, а с другой, ему нужно как-то выживать, и для этого он будет размножаться среди непривитых, — объяснил Поздняков.

Он пояснил, что иммунная система этих пациентов не может в сроки справиться с инфекцией, она находится в организме длительное время, мутирует, учится уходить от атаки иммунной системы.

Инфекционист заключил, что пациенты с иммунодефицитом переносят коронавирус достаточно легко – без высокой температуры и цитокиновых штормов, потому что иммунная система не сопротивляется.