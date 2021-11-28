Ученые научились уничтожать коронавирус за две секунды

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным. С помощью нашей техники мы очистили почти 99,9% вируса за две секунды», — сказал молекулярный биолог, ведущий автор исследования Габи Герлитц, передает The Jerusalem Post.