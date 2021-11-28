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Ученые научились уничтожать коронавирус за две секунды

Ura.Ruиещё 4
38 минут назад

Миллиметровые волны способны уничтожить 99% коронавируса на поверхностях за две секунды. Об этом заявили ученые из Ариэльского университета.

Ученые научились уничтожать коронавирус за две секунды
Фото: URA.RUURA.RU

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным. С помощью нашей техники мы очистили почти 99,9% вируса за две секунды», — сказал молекулярный биолог, ведущий автор исследования Габи Герлитц, передает The Jerusalem Post.

Ученые из Ариэльского университета выяснили, что такая форма излучения, как миллиметровые волны способна почти полностью убить коронавирус и полиовирусы на поверхностях. По словам ведущего автора исследования, технология может использоваться для обработки помещений и оборудования.

Ранее стало известно, что коронавирус не влияет на ДНК человека и не меняет ее. Об этом URA.RU заявил генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин. Пандемия также не будет влиять на эволюцию популяции человека, сказал URA.RU специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд.

Наука и техника,Наука,Михаил Гельфанд,РАН,
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