Google рассказала об атаке «русских хакеров»

Аккаунты облачного сервиса Google взламывают для майнинга криптовалют — среди общего количества взломов на такие атаки приходится почти 90%. Об этом рассказала компания в своём отчёте. Также в нём говорилось об атаках хакеров, которые могут быть связаны с Северной Кореей и Россией. Речь соответственно идёт о группировке Fance Bear и киберпреступниках, представлявшихся рекрутерами южнокорейской Samsung.

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Из 50 скомпрометированных за последнее время аккаунтов Google Cloud 86% использовались для майнинга криптовалют, сообщила компания в отчёте. При взломе необходимое для майнинга программное обеспечение загружалось в среднем за 22 секунды.

Около 10% взломов совершали для сканирования других ресурсов в интернете с целью выявления уязвимых систем, 8% использовали для атаки на другие цели. В 2% случаях с помощью аккаунтов рассылали спам или проводили DDoS-атак.

Кроме того, специалисты Google обнаружили фишинговую атаку, которую устроила группа APT28, более известная под названием Fancy Bear. Её связывают с Россией. Атака произошла в конце сентября, но её удалось остановить.