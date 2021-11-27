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Что находится под поверхностью Марса

Ferra.ru
3 часа назад

Посадочный модуль NASA InSight предоставил исследователям данные, необходимые для первого детального обзора коры, мантии и ядра красной планеты. Учёные уже создали карту того, что находится прямо под поверхностью Марса.

Что находится под поверхностью Марса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой работы проанализировали окружающий шум (при отсутствии землетрясений). На Земле подобный шум создаётся океаном, деятельностью человека и ветрами, но на Марсе есть только последнее. Учёным оказалось достаточно данных, чтобы описать геологическую структуру планеты.

Выяснилось, что верхние три метра посадочной площадки InSight состоят из песка, а следующие 20 метров — это вулканическая порода, расколотая от ударов метеоритами. Под этим находятся потоки лавы, разделённые отложениями, которые образовались уже давно. Исследователи полагают, что самые верхние потоки лавы образовались около 1,7 млрд лет назад, а самые глубокие — 3,6 млрд лет назад.

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