Ученые нашли способ уничтожить 99,8% коронавируса

Миллиметровые волны могут уничтожить 99,8% коронавируса на поверхностях, установили ученые из Ариэльского университета в Израиле. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

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Речь идет о радиоволнах длиной около 3 миллиметров. Такая радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды благодаря способности повышать температуру, утверждают исследователи. Они добились успеха при воздействии на коронавирус и полиовирус.

Такой метод можно будет применять для обеззараживания оборудования и другой техники. Однако ученые сомневаются, что новый способ можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека.

Сейчас для обеззараживания используется УФ-излучение. Оно убивает вирус за время от нескольких минут до часа. При этом УФ-лучи могут быть токсичны для человека, сказал руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.