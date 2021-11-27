Вирусолог о победе над коронавирусом: «Каждый должен усвоить три вещи»

«Каждый должен усвоить три вещи: вакцинироваться, носить маски и держать социальную дистанцию. Только это останавливало во все века все эпидемии», — сказал Нетесов.

Он рассказал, почему в биографии российского поэта Александра Пушкина было две «болдинских осени». Вирусолог пояснил, что они случились в периоды мощных эпидемий холеры в России. Вакцин от этой болезни тогда не существовало. Поэтому единственным действенным средством борьбы с инфекцией оставался жесткий карантин.

Он напомнил, что в Москве в конце 1950-х годов произошла вспышка оспы. По его словам, ее погасили с помощью тотальной вакцинации всех жителей столицы. Вирусолог возмутился тем, что сейчас люди предпочитают прислушиваться ко мнению противников вакцинации. Последние, по словам Нетесова, не знают исторических фактов и не разбираются в вирусах и вакцинах. Он считает, что таким гражданам «сказки» ближе, чем истина.