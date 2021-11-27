Вирусолог рассказал, чем опасен штамм «омикрон»

«Если один из них изменился — ничего страшного, потому что есть много других. Но когда изменился десяток — это хуже, что и происходило раньше. А здесь, в случае с „омикроном“, таких замен произошло уже 32 по сравнению с уханьским вариантом. Это ученых и медиков напрягает, естественно», - сказал Чепурнов.