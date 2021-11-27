Вирусолог рассказал, чем опасен штамм «омикрон»

Российский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что новый COVID-штамм коронавируса «омикрон» может вызвать много проблем, поскольку серьезно отличается от изначального уханьского варианта. Об этом сообщает портал «360».
По словам вирусолога, условно S-белок можно представить как булаву, у которой есть гладкая поверхность, а есть сторона с шипами. Каждый шип на поверхности S-белка представляет конфигурацию белка, непохожую на остальные. Против каждого из них образуется несколько иммунных B-клеток, которые делают антитела именно против этой конфигурации белка.
«Если один из них изменился — ничего страшного, потому что есть много других. Но когда изменился десяток — это хуже, что и происходило раньше. А здесь, в случае с „омикроном“, таких замен произошло уже 32 по сравнению с уханьским вариантом. Это ученых и медиков напрягает, естественно», - сказал Чепурнов.
При этом он отметил, что пока неизвестно, как себя проявит новый штамм. Есть вариант, что «омикрон» не получит широкого распространения и будет подавлен другими вариантами.
Александр Чепурнов - глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины
Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что недавно выявленный штамм коронавируса «омикрон» может оказаться настолько же опасным, как и вирусом Эбола.