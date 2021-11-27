Раскрыта особенность назальной вакцины от коронавируса

Человек, дополнительно привитый российской назальной вакциной против COVID-19, создаст двойной барьер для вируса и перестанет быть его распространителем. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ученый объяснил, что при вакцинации назальной вакциной на слизистой оболочке образуются секреторные антитела. Он пояснил, что эти антитела будут секретироваться подобно жидкости, называемой в народе «выделениями из носа».

Большое количество антител на слизистой нейтрализует вирус и создаст двойной барьер для инфекции.

«Человек, который получил такую назальную вакцинацию, одновременно был вакцинирован "Спутником V", он… будет обладать стерильным иммунитетом», - сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия» (цитата по «Прайм»).

По его словам, вирус сразу будет нейтрализован, а получивший вакцину выступит «как сознательный человек, который не является распространителем».

Ученый также отметил, что назальная вакцинация создаёт второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в наш организм. Слизистые оболочки начинают защищать организм, когда человек вдыхает возбудитель из воздуха.