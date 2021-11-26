В Telegram появится новая функция

В мессенджере Telegram в скором времени появится функция распознавания текста в картинках на устройствах Apple, выяснил бывший PR-директор экосистемы «Сбера», блогер Георгий Лобушкин.
«В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», - сообщил Лобушкин в своем телеграм-канале.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о появлении рекламных сообщений в мессенджере. Реклама может публиковаться в общедоступных каналах с числом подписчиков не менее 1 тысячи.
При этом в телеграм-каналах, принадлежащих госструктурам и чиновникам, рекламы не будет.