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В Telegram появится новая функция

Вероника Полынина
33 минуты назад

В мессенджере Telegram в скором времени появится функция распознавания текста в картинках на устройствах Apple, выяснил бывший PR-директор экосистемы «Сбера», блогер Георгий Лобушкин.

В Telegram появится новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», - сообщил Лобушкин в своем телеграм-канале.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о появлении рекламных сообщений в мессенджере. Реклама может публиковаться в общедоступных каналах с числом подписчиков не менее 1 тысячи.

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При этом в телеграм-каналах, принадлежащих госструктурам и чиновникам, рекламы не будет.

Наука и техника,Георгий Лобушкин,Павел Дуров,Сбербанк России,
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