В Telegram появится новая функция

«В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», - сообщил Лобушкин в своем телеграм-канале.