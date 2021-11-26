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Создан дисплей для смартфонов будущего

Lenta.ruиещё 1
42 минуты назад

Samsung анонсировала дисплей для складных смартфонов, рассчитанный на длительное использование. Об этом сообщается на сайте Samsung Display.

Создан дисплей для смартфонов будущего
Фото: ReutersReuters

Специалисты занимающегося разработкой и производством экранов для техники подразделения Samsung назвали изобретение Flex OLED. Рекордно тонкий сверхпрочный экран покрыт защитным слоем UTG, который гарантирует 200 тысяч складываний дисплея без потери качества. По оценке экспертов, этого хватит примерно на пять лет использования складного смартфона.

Также созданный дисплей отличается радиусом складывания около 1,4 миллиметра. По словам разработчиков технологии, это позволяет упростить конструкцию и удешевить производство экрана. Также в этом случае при складывании девайса достигается минимальное давление на основные узлы дисплея, которые имеют обыкновение выходить из строя. Описанный экран планируют использовать в складных смартфонах будущего и прочих устройствах.

На сайте Samsung Display представлено несколько торговых марок, которые ассоциируются с определенными категориями продуктов. Так, дисплеи Flex Bar могут применяться в раскладушках, FleX Note — складных ноутбуках, Rollable Flex — телевизорах.

В середине ноября стало известно, что Google отказалась от разработки складного смартфона. Основной причиной назвали высокую конкуренцию в сегменте со стороны Samsung и китайских производителей.

Наука и техника,Google,
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