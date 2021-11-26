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Названы последствия таяния льдов

News.ru
40 минут назад

Если на Земле растает весь лёд, уровень моря поднимется на 70 метров: это заставит переехать подальше от побережья 600 млн человек. Более того, большую часть территории Азии и восточного побережья США затопит водой, пишут «Ежедневные Новости Владивостока».

Названы последствия таяния льдов
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

При полном таянии ледников уровень моря поднимется на 70 метров. Повышение уровня моря даже на 10 метров вынудит переехать 600 млн человек, а это 10 % от земного населения. Если вода поднимется на 70 м, вода затопит большую часть восточного побережья США, значительную часть Азии, включая Бангладеш, огромные территории Северного Китая, — сообщает издание.

Так как лёд отражает солнечные лучи, а вода, наоборот, поглощает их, поверхность Земли начнёт неизбежно нагреваться при полном таянии льдов. Океанические течения и, в частности, Гольфстрим нарушаться из-за опреснения морской воды. По этой же причине погибнет большая часть морской флоры и фауны, что приведёт к неизбежному катаклизму, так как 80% кислорода на планете производят водоросли, сообщает NVl.

Ранее глава МИД тихоокеанского государства Тувалу Сайон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго, стоя по колено в океане. В своём обращении Кофе заявил, что изменение климата и повышение уровня Мирового океана губительны, они несут угрозу островным государствам Тихоокеанского региона, в том числе Тувалу.

Наука и техника,МИД,
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