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Samsung отказалась от популярной серии смартфонов

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад

Южнокорейская компания Samsung Electronics решила отказаться от популярной серии смартфонов Galaxy Note. Как сообщает издание ET News, производство гаджетов прекратят в конце 2021 года.

Samsung отказалась от популярной серии смартфонов
Фото: SamsungSamsung

Отмечается, что выпуск моделей не предусмотрен в планах компании на 2022 год. По прогнозам, в следующем году будут изъяты из продажи и имеющиеся в магазинах экземпляры. Главную фишку Galaxy Note 20, работу со стилусом, компания уже «передала» моделям Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3.

По данным издания, вместо прежних вариантов Note похожие смартфоны будут выходить в версии Ultra серии Galaxy S. В 2022 году ожидается выход Galaxy S22 Ultra, которая будет копировать дизайн и базовые функции Galaxy Note.

Специалисты заметили, что основной причиной отказа от Note являются выросшие объемы производства смартфонов с гибкими дисплеями серии Galaxy Z.

Наука и техника,Samsung,
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