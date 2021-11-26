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«Это ни на что не похоже»: зачем ученые переехали студень автомобилем

Газета.Ru
2 часа назад

Ученые создали сверхпрочный гидрогель, который нельзя раздавить автомобилем

«Это ни на что не похоже»: зачем ученые переехали студень автомобилем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британские ученые создали «желе», которое, несмотря на мягкость, почти невозможно раздавить. В его основе лежит бочкообразная молекула, которая связывает гостей внутри себя подобно наручникам. Из такого гидрогеля можно сделать, например, «умные кроссовки» или даже кожу робота с тактильным чувством.

Ученые создали гидрогель, который, несмотря на мягкость, может выдержать вес стоящего на нем автомобиля. Статья с описанием изобретения опубликована в журнале Nature Materials.

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