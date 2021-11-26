«Это ни на что не похоже»: зачем ученые переехали студень автомобилем

Британские ученые создали «желе», которое, несмотря на мягкость, почти невозможно раздавить. В его основе лежит бочкообразная молекула, которая связывает гостей внутри себя подобно наручникам. Из такого гидрогеля можно сделать, например, «умные кроссовки» или даже кожу робота с тактильным чувством.