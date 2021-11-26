«Это ни на что не похоже»: зачем ученые переехали студень автомобилем

Ученые создали сверхпрочный гидрогель, который нельзя раздавить автомобилем
Британские ученые создали «желе», которое, несмотря на мягкость, почти невозможно раздавить. В его основе лежит бочкообразная молекула, которая связывает гостей внутри себя подобно наручникам. Из такого гидрогеля можно сделать, например, «умные кроссовки» или даже кожу робота с тактильным чувством.
Ученые создали гидрогель, который, несмотря на мягкость, может выдержать вес стоящего на нем автомобиля. Статья с описанием изобретения опубликована в журнале Nature Materials.