Россиян предупредили об опасности в WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» предупредили об опасности праздничных открыток в WhatsApp. Подобные послания могут «заразить» смартфон получателя.
Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Галов.
«Сама картинка вряд ли может нести угрозу. Но если вместе с картинкой-файлом в описании будет текстовое сообщение со ссылкой, то это уже повод быть внимательнее», — отметил он.
Галов сообщил об отдельных случаях, когда под видом какого-либо архива с изображениями или другими файлами пользователям в мессенджерах пытались отправлять вредоносное ПО.
По его словам, в таких случаях сам файл в архиве может иметь название, визуально похожее на название файла, за которым пользователь ожидает увидеть картинку. Например, ABC.jpeg.exe.
Специалист пояснил, что на самом деле это оказываются исполняемые файлы, за которыми скрываются троянцы. Он заключил, что такая угроза не носит массовый характер, а нацелена на конкретных пользователей, с целью украсть доступ к аккаунту в мессенджере.