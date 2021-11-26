Россиян предупредили об опасности в WhatsApp

В «Лаборатории Касперского» предупредили об опасности праздничных открыток в WhatsApp. Подобные послания могут «заразить» смартфон получателя.

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Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Галов.

«Сама картинка вряд ли может нести угрозу. Но если вместе с картинкой-файлом в описании будет текстовое сообщение со ссылкой, то это уже повод быть внимательнее», — отметил он.

Галов сообщил об отдельных случаях, когда под видом какого-либо архива с изображениями или другими файлами пользователям в мессенджерах пытались отправлять вредоносное ПО.

По его словам, в таких случаях сам файл в архиве может иметь название, визуально похожее на название файла, за которым пользователь ожидает увидеть картинку. Например, ABC.jpeg.exe.