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Ретейлеры предупредили о росте цен на смартфоны на 15–17%

Национальная Служба Новостей
1 час назад

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут увеличиться на 15-17 %. Об этом сообщают «Известия».

Ретейлеры предупредили о росте цен на смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал в беседе с изданием вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, в текущем году смартфоны подорожали в среднем на 34%. Основным драйвером роста стали гаджеты Apple.

В свою очередь, аналитики Mobile Research Group прогнозируют, что уже в первом квартале 2022 года смартфоны могут вырасти в цене на 10%.

Эксперты отмечают, что стоимость гаджетов увеличится из-за нехватки комплектующих и общемировых проблем логистики.

Наука и техника,"Связной",Apple,
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