Ученые связали рост числа пожаров с вымиранием мегафауны

Новое исследование американских биологов из Йельского университета показало, что вымирание крупных травоядных животных в четвертичном периоде привело к заметному увеличению числа пожаров на пастбищах всего мира. Это служит подтверждением тезиса о том, что травоядные животные играют большую роль в ограничении интенсивности лесных пожаров, поедая потенциально горючие материалы. Соответствующая статья опубликована в журнале Science.
Конечно, активность пожаров в глобальном масштабе самым существенным образом меняется под влиянием климата, однако и влияние травоядных на эти процессы также весьма велико, и его можно изучить отдельно. Для оценки влияния животных на пожароопасность пастбищ в глобальном масштабе ученые сравнивали темпы позднечетвертичного вымирания крупных травоядных на каждом континента с изменениями в палеогорневой активности, рассчитанными на основе данных об осадочном угле из травянистых биомов. Степень вымирания варьировала от континента к континенту, и эти закономерности отражались на изменении активности пожаров. Частота пожаров возрастала прежде всего там, где вымирание крупных травоядных было самым интенсивным — в Южной Америке, — а меньше всего такими катастрофическими изменениями была затронута Африка.
«Пожароопасность травяных экосистем увеличивалась в ответ на вымирание травоядных животных, причем максимальный урон испытали те континенты, на которых зафиксированы наибольшие потери травоядных», — пишут ученые.
После исчезновения мегафауны в течение последних 50 тыс. лет в соответствующих регионах возникало гораздо больше пожаров.
Все это говорит еще и о том, что изменения в общей численности травоядных животных следует учитывать при прогнозировании изменений в интенсивности пожаров в глобальном масштабе в ближайшем и отдаленном будущем, а восстановление численности крупных травоядных может помочь уменьшить количество подобных инцидентов. Другие исследования также показывают, что последствия исчезновения травоядных могут быть весьма драматичными. Например, после того, как люди уничтожили мегафауну Австралии, число пожаров на этом континенте резко возросло.