Ученые связали рост числа пожаров с вымиранием мегафауны

Новое исследование американских биологов из Йельского университета показало, что вымирание крупных травоядных животных в четвертичном периоде привело к заметному увеличению числа пожаров на пастбищах всего мира. Это служит подтверждением тезиса о том, что травоядные животные играют большую роль в ограничении интенсивности лесных пожаров, поедая потенциально горючие материалы. Соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Конечно, активность пожаров в глобальном масштабе самым существенным образом меняется под влиянием климата, однако и влияние травоядных на эти процессы также весьма велико, и его можно изучить отдельно. Для оценки влияния животных на пожароопасность пастбищ в глобальном масштабе ученые сравнивали темпы позднечетвертичного вымирания крупных травоядных на каждом континента с изменениями в палеогорневой активности, рассчитанными на основе данных об осадочном угле из травянистых биомов. Степень вымирания варьировала от континента к континенту, и эти закономерности отражались на изменении активности пожаров. Частота пожаров возрастала прежде всего там, где вымирание крупных травоядных было самым интенсивным — в Южной Америке, — а меньше всего такими катастрофическими изменениями была затронута Африка.

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«Пожароопасность травяных экосистем увеличивалась в ответ на вымирание травоядных животных, причем максимальный урон испытали те континенты, на которых зафиксированы наибольшие потери травоядных», — пишут ученые.

После исчезновения мегафауны в течение последних 50 тыс. лет в соответствующих регионах возникало гораздо больше пожаров.