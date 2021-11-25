Раскрыт признак слежки хакеров за владельцами iPhone

Американская компания Apple намерена оповещать пользователей смартфонов iPhone, которые стали объектом атаки хакеров. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Производитель будет выводить соответствующие уведомления на системном уровне, посредством iMessage, по почте и на веб-странице Apple ID.

"Уведомления об угрозе предназначены для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью спонсируемых государством злоумышленников", – уточнили в корпорации.

В тексте уведомления указано: "Внимание! Злоумышленники, спонсируемые государством, могли атаковать ваш iPhone". При этом уточнять личности злоумышленников компания не будет.