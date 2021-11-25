В браузере Edge нашли секретный режим

Американская компания Microsoft добавила в свой фирменный браузер Edge ряд скрытых функций, одна из которых помогает защищать пользователя. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Версия браузера 96.0.1054.29 включает в себя два режима работы программы. Первый, сбалансированный, запоминает сайты, которые посещает пользователь и дает к ним свободный доступ.

Второй, "строгий", контролирует все сайты, которые посещает активный пользователь ПК. Если совершается переход на сайт с низким уровнем защиты, Edge выводит соответствующее предупреждение.

Новый режим безопасности можно включить на вкладке "Конфиденциальность" в настройках. Создатели приложения предупредили, что производительность системы в таком случае может снизиться.