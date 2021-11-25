Фрагмент ракеты Маска пролетел рядом с МКС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в более чем 5 км от Международной космической станции, угрозы для МКС нет. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

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"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Помех для полета станции нет", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе также отметили, что экипаж российского сегмента МКС в составе космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") в подмосковном Королеве планово готовятся к проведению в четверг расстыковки МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" и к стыковке с МКС корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".