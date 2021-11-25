В России создали уникальные мишени для тренировки спецслужб

"Уже налажено сотрудничество с ведущими отечественными спецподразделениями и создаются уникальные штучные продукты для организации стрелковой подготовки на принципиально новом уровне", - сообщил он.

По его словам, компания разработала мишень для отработки стрельбы подводой, для тренировки боевых пловцов. "У нас разработаны уникальные тепловые мишени для отработки стрельбы с использованием тепловизионных прицелов. <...> Мы же сделали электронную мишень, которая светится в инфракрасном диапазоне и даже имитирует разные открытые участки цели с более ярким свечением, к примеру, конечности и голову", - пояснил Руль.