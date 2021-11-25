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Создан новый ноутбук для хранения секретов

Российская Газета
2 часа назад

В России создали новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений. Его представили на международном телекоммуникационном саммите в Москве.

Создан новый ноутбук для хранения секретов
Фото: Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"Пресс-служба "Объединенной приборостроительной корпорации"

Разработку представил холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех, пишет РИА Новости. Новый хранитель информации дополнил линейку уже серийно выпускаемых ноутбуков для Вооруженных сил России. В холдинге отметили, что компьютер оснащен отечественной операционной системой МСВС и модулем доверенной загрузки "Соболь". Все это защищает его от несанкционированного доступа, позволяет безопасно хранить и обрабатывать информацию, в том числе и совершенно секретную..

Этот ноутбук предназначен и для полевых испытаний техники, военных учений и операций. Вес компьютера снижен на 30 процентов из-за примененного магниевого сплава с сохранением герметичности и прочности.

Наука и техника,Росэлектроника,Ростех,РИА Новости,
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