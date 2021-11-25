Создан новый ноутбук для хранения секретов

В России создали новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений. Его представили на международном телекоммуникационном саммите в Москве .

Разработку представил холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех, пишет РИА Новости. Новый хранитель информации дополнил линейку уже серийно выпускаемых ноутбуков для Вооруженных сил России. В холдинге отметили, что компьютер оснащен отечественной операционной системой МСВС и модулем доверенной загрузки "Соболь". Все это защищает его от несанкционированного доступа, позволяет безопасно хранить и обрабатывать информацию, в том числе и совершенно секретную..