Россия вывела на орбиту военный спутник

Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союзом-2.1б" военный спутник выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России . Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.