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Google начала переносить серверы в российские дата-центры

ТК «Звезда»иещё 4
45 минут назад

Согласно закону о персональных данных, который вступит в силу через пять месяцев, американская компания Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры. Данный вопрос поднимался в Минкомсвязи еще в марте 2021 года.

Google начала переносить серверы в российские дата-центры
Фото: Connie Zhou, ZUMAPRESS, GloballookpressConnie Zhou, ZUMAPRESS, Globallookpress

Известно, что часть данных будет храниться в сервис-центрах, которые принадлежат компании «Ростелеком». Также о том, что данные Google будут храниться в их компании, сообщал гендиректор компании StoreData Антон Платон, с которой компания начала заключать договора на размещение оборудования в России больше года назад. Сейчас у компании Google уже зафрахтованы десятки стоек в российских дата-центрах.

Гендиректор сети таких хранилищ 3Data Илья Хала ранее отмечал, что стоимость аренды их сервера может быть разной, но в среднем составляет около 6000 рублей, сообщает РБК. Другой источник уточнил, что у Google есть собственное оборудование и им необходимо только снять помещение под его размещение, аренда места под одну стойку составляет около 2000 долларов.

Наука и техника,Минкомсвязи РФ,Google,Ростелеком,
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