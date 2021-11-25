Google начала переносить серверы в российские дата-центры

Согласно закону о персональных данных, который вступит в силу через пять месяцев, американская компания Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры. Данный вопрос поднимался в Минкомсвязи еще в марте 2021 года.

Фото: Connie Zhou, ZUMAPRESS, Globallookpress Connie Zhou, ZUMAPRESS, Globallookpress

Известно, что часть данных будет храниться в сервис-центрах, которые принадлежат компании «Ростелеком». Также о том, что данные Google будут храниться в их компании, сообщал гендиректор компании StoreData Антон Платон, с которой компания начала заключать договора на размещение оборудования в России больше года назад. Сейчас у компании Google уже зафрахтованы десятки стоек в российских дата-центрах.