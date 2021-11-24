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Ученые обнаружили отвечающий за разнообразие антител ген

Москва24
41 минуту назад

Ученые из США, Канады, Ирана и Китая обнаружили, что ген FAM72A играет важную роль в выработке антител, которые распознают вирусы и борются с ними. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученые обнаружили отвечающий за разнообразие антител ген
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Впервые FAM72A обнаружили ученые из Университета Торонто. Тогда исследователи искали новые гены, влияющие на мутагенез В-клеток. Впоследствии выяснилось, что данный ген способствует выработке антител, активируя AID. Главная функция AID заключается в возможности расширять разнообразие антител за счет мутаций в их генах.

"Чем разнообразнее антитела, тем легче они справляются с постоянно появляющимися новыми вариантами вирусов. Мутагенез антител происходит в основном за счет механизмов соматической гипермутации и рекомбинации с переключением классов", – говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что манипуляции с FAM72A нужно производить очень осторожно, так как фермент AID вызывает мутации, которые могут привести к развитию онкологии. Ранее ученые выяснили, что люди с шизофренией умирают от COVID-19 в четыре раза чаще. Оказалось, что расстройства связаны с понижением риска заражения коронавирусом. Однако люди с тревожным расстройством заражались на 5% чаще. При этом у пациентов с шизофренией риск смерти от COVID-19 возрастал в 3,74 раза.

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