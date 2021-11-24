Ученые обнаружили отвечающий за разнообразие антител ген

Ученые из США , Канады , Ирана и Китая обнаружили, что ген FAM72A играет важную роль в выработке антител, которые распознают вирусы и борются с ними. Об этом сообщает журнал Nature.

"Чем разнообразнее антитела, тем легче они справляются с постоянно появляющимися новыми вариантами вирусов. Мутагенез антител происходит в основном за счет механизмов соматической гипермутации и рекомбинации с переключением классов", – говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что манипуляции с FAM72A нужно производить очень осторожно, так как фермент AID вызывает мутации, которые могут привести к развитию онкологии. Ранее ученые выяснили, что люди с шизофренией умирают от COVID-19 в четыре раза чаще. Оказалось, что расстройства связаны с понижением риска заражения коронавирусом. Однако люди с тревожным расстройством заражались на 5% чаще. При этом у пациентов с шизофренией риск смерти от COVID-19 возрастал в 3,74 раза.