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Путин получил жидкую назальную вакцину от коронавируса

Российская Газетаиещё 6
37 минут назад

Президенту впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, побочных эффектов не было, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин получил жидкую назальную вакцину от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Владимир Путин рассказал, что замглавы центра Гамалеи Денис Логунов впрыснул ему назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".

"Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", - сообщил Песков.

Наука и техника,Денис Логунов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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