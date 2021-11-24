В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Ученые захотели спасти краснокнижные орхидеи Крыма

Lenta.ru
21 минуту назад

Ученые захотели спасти орхидеи, произрастающие на просторах Крыма, и разработали новую эффективную методику микроклонирования. Ее можно использовать для восстановления числа краснокнижных растений. Об этом заявил доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ Владимир Назаров, передает «Российская газета».

Ученые захотели спасти краснокнижные орхидеи Крыма
Фото: пресс-служба Крымского федерального университетапресс-служба Крымского федерального университета

По его словам, сейчас более 40 видов крымских орхидей находятся в Красной книге России, так как «красота и лекарственная ценность делает их объектами незаконного массового сбора». Кроме того, подобные растения очень долго прорастают и размножаются в естественной среде.

«Единственное спасение для орхидей — выращивание с помощью современных биотехнологических методов в культуре in vitro с применением специальных сред», — рассказал Назаров.

Новая технология отлично подойдет для эпифитных и наземных орхидей, рассказал биолог. Он отметил, что с ее помощью ученые уже сейчас помогают 10 миллионам растений в год.

По словам Назарова, использование методики в промышленных масштабах также позволит создать и развить местное декоративное цветоводство. Тем самым, пояснил он, в регионе появится возможность наладить массовую продажу орхидей, что благотворно скажется и на экономических процессах.

Ранее стало известно о начале строительства высокотехнологичного тепличного комплекса под Смоленском, где появятся целые плантации орхидей. Цветы рассчитывают поставлять как в соседние регионы, так и страны Евросоюза. Новый проект поможет в развитии экономики региона: появится еще 200 рабочих мест для граждан.

Наука и техника,Владимир Назаров,ЕС,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители