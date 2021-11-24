Ученые захотели спасти краснокнижные орхидеи Крыма

Ученые захотели спасти орхидеи, произрастающие на просторах Крыма, и разработали новую эффективную методику микроклонирования. Ее можно использовать для восстановления числа краснокнижных растений. Об этом заявил доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ Владимир Назаров, передает «Российская газета».

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета пресс-служба Крымского федерального университета

По его словам, сейчас более 40 видов крымских орхидей находятся в Красной книге России, так как «красота и лекарственная ценность делает их объектами незаконного массового сбора». Кроме того, подобные растения очень долго прорастают и размножаются в естественной среде.

«Единственное спасение для орхидей — выращивание с помощью современных биотехнологических методов в культуре in vitro с применением специальных сред», — рассказал Назаров.

Новая технология отлично подойдет для эпифитных и наземных орхидей, рассказал биолог. Он отметил, что с ее помощью ученые уже сейчас помогают 10 миллионам растений в год.

По словам Назарова, использование методики в промышленных масштабах также позволит создать и развить местное декоративное цветоводство. Тем самым, пояснил он, в регионе появится возможность наладить массовую продажу орхидей, что благотворно скажется и на экономических процессах.