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Определен самый высокопроизводительный смартфон

Москва24
1 час назад

Самым высокопроизводительным смартфоном в мире по версии AnTuTu стал Nubia Red Magic 6 Pro. Об этом сообщает радио "КП".

Определен самый высокопроизводительный смартфон
Фото: Depositphotos/ChinaImagesDepositphotos/ChinaImages

Второе и третье места в рейтинге заняли смартфоны Asus ROG Phone 5 и Realme GT. В топ-5 также вошли vivo IQOO 7 и OnePlus 9 Pro.

Xiaomi Mi 11i, Asus ZenFone 8 Mini, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G и Sony Xperya 1 III 5G также стали одними из лучших в рейтинге производительности.

Все смартфоны работают на мощнейшем чипе на 16 гигабайт.

Ранее сообщалось, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения. Пользователи смогут оценивать сообщения с помощью различных смайликов. Известно, что новая функция появится в следующем обновлении, точная дата которого пока неизвестна.

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