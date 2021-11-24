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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с новым модулем для МКС стартовала с космодрома Байконур

ТАССиещё 10
1 час назад

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" стартовала с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примерно через девять минут головная часть в составе корабля и модуля отделится от третьей ступени ракеты-носителя. Полет к МКС займет двое суток. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в 18:25 мск 26 ноября.

Сейчас стыковочный узел "Науки" занят грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Его расстыковка со станцией запланирована на 14:18 мск 25 ноября.

Масса выводимой нагрузки составит 8,18 тонны. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это будет рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована 18 марта.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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