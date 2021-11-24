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Суицидальная миссия: NASA отправило ракету SpaceX для удара по астероиду

Ferra.ru
1 час назад

Специалисты NASA объединились с коллегами из SpaceX в рамках очередной миссии. На этот раз речь идёт о запуске ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART) для «атаки» на астероид.

Суицидальная миссия: NASA отправило ракету для удара по астероиду
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Планируется, что DART столкнётся с астероидом Дидим B примерно через 10 месяцев. После этого траектория небесного тела должна измениться.

По словам представителей NASA, главная цель миссии — проверить имеющиеся для нанесения кинетического удара по небесным объектам технологии. Их, в теории, можно будет использовать и в будущем, в случае возникновения тел, потенциально способных столкнуться с Землей.

Стоит отметить, что сам астероид Дидим B никакой угрозы для нашей планеты не представляет. Его выбрали лишь для того, чтобы в случае успеха изменение его траектории не могло повлиять на Землю.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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