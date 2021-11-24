Суицидальная миссия: NASA отправило ракету для удара по астероиду

Специалисты NASA объединились с коллегами из SpaceX в рамках очередной миссии. На этот раз речь идёт о запуске ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART) для «атаки» на астероид.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Планируется, что DART столкнётся с астероидом Дидим B примерно через 10 месяцев. После этого траектория небесного тела должна измениться.

По словам представителей NASA, главная цель миссии — проверить имеющиеся для нанесения кинетического удара по небесным объектам технологии. Их, в теории, можно будет использовать и в будущем, в случае возникновения тел, потенциально способных столкнуться с Землей.