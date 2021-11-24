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НАСА запустило космический аппарат для удара по астероиду. Видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии с космическим аппаратом двойного перенаправления астероидов DART. Цель миссии – нанести кинетический удар по одному из астероидов системы Дидимас и измерить параметры орбиты после импактного воздействия. Это позволит американским ученым прогнозировать положения астероидов, представляющих опасность для Земли. Ожидаемая длительность полета около года.

Российское видеоагентство Ruptly получило в распоряжение видео NASA TV со стартом ракеты. На кадрах видно, как были произведены успешные запуск ракеты-носителя и отстыковка космического аппарата на опорной орбите.

Астероиды в системе Дидимас вращаются вокруг общего центра масс с периодом 11 часов 55 минут. После столкновения с космическим аппаратом со скоростью 6,4 км в секунду, период вращения астероидов должен уменьшится на 10 минут. Руководители миссии считают, что полученные знания помогут отработать технологии защиты Земли от астероидной опасности.

Глава подразделения планетологии NASA Лори Глэйз отметила, что астероид, с которым хотят столкнуться, размером с футбольный стадион. А попасть в него должны объектом, размером с холодильник.

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