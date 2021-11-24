НАСА запустило космический аппарат для удара по астероиду. Видео

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии с космическим аппаратом двойного перенаправления астероидов DART. Цель миссии – нанести кинетический удар по одному из астероидов системы Дидимас и измерить параметры орбиты после импактного воздействия. Это позволит американским ученым прогнозировать положения астероидов, представляющих опасность для Земли. Ожидаемая длительность полета около года.

Российское видеоагентство Ruptly получило в распоряжение видео NASA TV со стартом ракеты. На кадрах видно, как были произведены успешные запуск ракеты-носителя и отстыковка космического аппарата на опорной орбите.

Астероиды в системе Дидимас вращаются вокруг общего центра масс с периодом 11 часов 55 минут. После столкновения с космическим аппаратом со скоростью 6,4 км в секунду, период вращения астероидов должен уменьшится на 10 минут. Руководители миссии считают, что полученные знания помогут отработать технологии защиты Земли от астероидной опасности.