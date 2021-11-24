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Описан способ взлома любой Windows

Lenta.ru
55 минут назад

Специалист по безопасности Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) описал способ взлома любой версии Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Описан способ взлома любой Windows
Фото: Steve Marcus / ReutersSteve Marcus / Reuters

Насери научился получать доступ к ОС от Microsoft с помощью ряда действий, которые он изложил на GitHub. Используя уязвимость нулевого дня, хакеры могут повысить собственные привилегии в системе и взять над ней контроль.

Microsoft ранее реагировала на проблему, присвоив уязвимости идентификатор CVE-2021-41379, также выпустив исправление в ноябрьском обновлении. Однако Насери полагает, что патчи для Windows не исправили проблему. По словам специалиста, системная брешь позволяет взломать Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Журналисты Bleeping Computer протестировали описанный экспертом способ и смогли быстро повысить привилегии пользователя, не имеющего права администратора. На вопрос авторов о том, почему Абдельхамид Насери рассказал о способе взломе Windows публично, специалист ответил, что он сделал это, так как разочарован скромными выплатами Microsoft за найденные ошибки в ОС.

В конце ноября стало известно о том, что проблемный аудиодрайвер Intel стал причиной появления «синего экрана смерти» (BSOD) на Windows 11. «Чтобы решить проблему, вам нужно будет уточнить у производителя вашего устройства, доступен ли обновленный драйвер, и установить его», — рассказали специалисты корпорации.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
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