Пуск ракеты «Протон-М» состоится 12 декабря

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» запланирован на 15:09 мск 12 декабря.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Роскосмоса» в Twitter.
«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» запланирован на 12 декабря в 15:09 мск», — рассказали в госкорпорации.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесён с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока.