Пуск ракеты «Протон-М» состоится 12 декабря

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» запланирован на 12 декабря в 15:09 мск», — рассказали в госкорпорации.