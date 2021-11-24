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Пуск ракеты «Протон-М» состоится 12 декабря

RT на русском
57 минут назад

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» запланирован на 15:09 мск 12 декабря.

Пуск ракеты «Протон-М» состоится 12 декабря
Фото: @roscosmos Twitter@roscosmos Twitter

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» запланирован на 12 декабря в 15:09 мск», — рассказали в госкорпорации.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесён с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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