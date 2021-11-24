Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации в пять раз

Достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России возможно в течение трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, это может произойти в том случае, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. «Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — сказал медик.

Также он прокомментировал влияние системы QR-кодов на снижение заболеваемости COVID-19 к Новому году. «Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет". "Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году», — отметил Гинцбург.