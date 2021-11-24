Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации в пять раз

Достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России возможно в течение трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, это может произойти в том случае, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. «Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — сказал медик.
Также он прокомментировал влияние системы QR-кодов на снижение заболеваемости COVID-19 к Новому году. «Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет". "Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году», — отметил Гинцбург.
Ранее директор Центра им. Гамалеи сообщил, что пандемия завершится при наличии нужного количества антител у 70-75% населения России. Гинцбург подчеркнул, что необходимо именно достаточное количество антител, а не факт вакцинации. Также врач порекомендовал молодым россиянам, уже переболевшим COVID-19, прививаться «Спутником Лайт». Таковы рекомендации министерства здравоохранения РФ, и он с ними солидарен.