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Инфекционист рассказал о следующем скачке заболеваемости COVID-19

Lenta.ru
24 минуты назад

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Ленте.ру», когда стоит ожидать следующего резкого скачка заболеваемости COVID-19.

Инфекционист рассказал о следующем скачке заболеваемости COVID-19
Фото:  Alexander Zemlianichenko Jr. / globallookpress.com Alexander Zemlianichenko Jr. / globallookpress.com

«Если ориентироваться на подъем заболеваемости другими ОРВИ, которые мы отслеживаем ежегодно, то скачок наблюдается во второй половине января», — сообщил специалист.

Инфекционист отметил, что это связано с уходом школьников и студентов на каникулы и праздничными днями у взрослых. «Вследствие этого происходит формирование эпидемических цепочек и новых случаев заражения, потом все возвращаются и начинают активно передавать вирус от инфицированных здоровым», — объяснил Вознесенский.

Наступит ли в России пятая волна коронавируса, зависит от формирования коллективного иммунитета и от того, насколько массовый характер приобретет вакцинация, считает инфекционист. Он добавил, что «на сегодняшний день мы не можем похвастаться даже вакцинацией 40 процентов населения двукратной дозой вакцины».

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщал, что, по данным ПЦР-тестирования, четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.

Наука и техника,Сергей Вознесенский,Андрей Исаев,РУДН,Lenta.ru,
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