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Коронавирус обезвредили с помощью света

Lenta.ru
47 минут назад

Российские ученые из МГУ и других научных организаций обнаружили способ, позволяющий эффективно обезвреживать коронавирус SARS-CoV-2 с помощью света. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте «Годнауки.рф».

Коронавирус обезвредили с помощью света
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для дезактивации вируса исследователи применили фотосенсибилизатор — вызывающее чувствительность к свету вещество, — который связывается с S-белком (белком-«шипом») коронавируса. S-белок находится на поверхности вирусной частицы и играет ключевую роль в прикреплении патогена к клетке инфицированного организма-хозяина. При свете фотосенсибилизатор производит активные формы кислорода, которые окисляют вирус и разрушают его.

Исследователи использовали специально разработанный метод молекулярного моделирования и сравнили способность различных фотосенсибилизаторов связываться с S-белками трех разных коронавирусов, способных заразить человека: SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2.

Эксперименты продемонстрировали, что катионный фотосенсибилизатор способствовал почти полной дезактивации коронавируса в водной среде. Такой результат означает, что данный способ может быть перспективен для борьбы с дальнейшим распространением COVID-19.

Наука и техника,МГУ,
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