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У осьминогов нашли уникальные интеллектуальные способности

Москва24
58 минут назад

Необычные когнитивные способности у осьминогов нашли ученые Университета Квинсленда. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

У осьминогов нашли уникальные интеллектуальные способности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты сравнили уникальные структуры мозга головоногих моллюсков и связали их с поведением благодаря анализу томографических снимков центральной нервной системы.

По словам специалистов, мозги осьминогов различаются в зависимости от того, где обитает вид, как взаимодействует с другими животными и в какое время суток активен. Оказалось, что умственные способности значительно отражаются на анатомии мозга.

Значительно больший мозг с некоторыми свойствами, характерными для приматов, эксперты обнаружили у рифовых осьминогов. То, что осьминоги обладают сложными когнитивными способностями, демонстрирует их умение реагировать на другие виды животных во время совместной охоты и воспринимать их жесты.

Ранее редкого "стеклянного" осьминога удалось снять в Тихом океане. Он почти полностью прозрачный, видны только глаза, пищевод и нервная система.

Исследователи погрузили специального робота с камерой на глубину 650 метров. С помощью нее они зафиксировали, что общая длина тела моллюска составляет около 45 сантиметров.

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