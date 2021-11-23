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Ученые обнаружили под поверхностью Марса потоки лавы

Газета.Ru
1 час назад

Ученые обнаружили потоки лавы глубоко под поверхностью марсианской равнины Элизий. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили под поверхностью Марса потоки лавы
Фото: Schmelzbach et al./Nature CommunicationsSchmelzbach et al./Nature Communications

Эти данные получены с помощью посадочного аппарата InSight, прибывшего на Марс в 2018 году. InSight стала первой миссией, посвященной изучению марсианских недр сейсмическими методами. «В течение более 15 лет мы получали информацию с поверхности о топографии, атмосфере и магнитном поле, но не выработали понимания глубинного строения Марса», – говорит Брюс Банердт, главный исследователь миссии.

Седрик Шмельцбах из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и его коллеги проанализировали добытые аппаратом данные, исследовав строение Марса на глубину примерно 200 м. Они обнаружили, что в месте посадки (равнина Элизий) на поверхности находится слой реголита, преимущественно состоящий из песка, толщиной около 3 м. Ниже располагается примерно 15-метровый слой крупных глыбовых отложений, материал которых был выброшены после удара метеорита и упал обратно. Под этими слоями ученые идентифицировали 150-метровый слой застывших лавовых потоков – базальтов, что хорошо согласуется с существующими геологическими моделями Марса.

Поверхностные слои образовались примерно 1,7 млрд лет назад, во время амазонийского периода, а подлежащие потоки лавы – примерно 3,6 млрд лет назад во время гесперийского периода.

Ученые также обнаружили дополнительный слой мощностью 30-40 м, в котором сейсмические волны распространяются медленнее, что позволяет предположить, что он содержит более рыхлые осадочные породы по сравнению с твердыми слоями базальта. Авторы предполагают, что этот слой осадочных пород зажат между гесперийскими и амазонийскими базальтами или внутри амазонийских базальтов.

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