В России обнаружили острый дефицит iPhone

В России сформировался дефицит ряда популярных моделей телефонов Apple — последней линейки iPhone 13, а также предыдущих серий iPhone 12, пишет «Коммерсантъ». На официальном сайте компании заказ с iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придется ждать до трех недель, в фирменных магазинах все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу со сроком ожидания поставки до восьми недель, в наличии только несколько моделей iPhone 13 в розовом, белом и черном цветах на 512 Гб.

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / globallookpress.com Stanislav Kogiku / AFLO / globallookpress.com

Острую нехватку смартфонов Apple подтверждают и данные ретейлеров. Источник в одной из сетей электроники сообщил, что срок исполнения заказа действительно доходит до трех недель, «из-за нехватки iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11». Глава федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексей Грибовский указал, что обнаруживается и серьезный дефицит iPhone 11 и iPhone 12. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили повышенный спрос также на iPhone 11, цена на который снижается.

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По данным МТС, Apple в октябре занимала третье место по продажам смартфонов в штучном выражении в России, доля на рынке достигала 14,7 процента. Американская компания уступает Samsung (34,5 процента) и Xiaomi (28,1 процента), а за ней следует китайский бренд Realme (7,4 процента в штуках).

По оценкам GS Group, которая анализирует поставки мобильных устройств на основе данных статистики внешней торговли, за девять месяцев Apple ввезла в Россию 3,3 миллиона устройств, а Realme — 1,7 миллиона, что в четыре раза больше, чем за тот же период годом ранее. По мнению руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, если динамика сохранится, то к следующему году Realme сумеет вытеснить Apple с третьего места по объему поставок. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал, что из-за дефицита поставок доля Apple по продажам в ноябре уже снизилась с 14,5 процента до 11 процентов. Тенденция, по его мнению, сохранится, пока не разрешится ситуация с нехваткой телефонов. Если же кризис затянется, то потребители будут переходить на Samsung, полагает специалист.