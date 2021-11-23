На любой случай: Huawei выпустила новые смарт-часы

Компания Huawei выпустила новые смарт-часы. Кроме двух классических моделей в облегченном металлическом корпусе для повседневных задач компания показала продвинутую модификацию Watch GT Runner для спортсменов. «Газета.Ru» рассказывает, что особенного в новинках.

Фото: пресс-служба Huawei пресс-служба Huawei

Сегодня смарт-часы стали привычным аксессуаром и не воспринимаются как нечто из будущего. Однако немногие производители могут предложить что-то уникальное. Чаще всего это будет устройство с минимальным набором функций: трансляция уведомлений, шагомер, измерение пульса и, в лучшем случае, анализатор сна. Все это с минимальным временем работы в один-два дня от одного заряда аккумулятора.

Видео дня

На этом фоне выделяется Huawei, которая выпускает устройства с расширенным функционалом. Причем все это в привычном дизайне с круглым дисплеем, "заводной головкой", безелем и корпусом из металла.

Визуально смарт-часы бренда едва ли отличимы от классических часов, при этом они действительно упрощают жизнь и помогают следить за своим здоровьем.

Huawei Watch GT 3 представлены в двух вариантах — с экраном диаметром 42 и 46 миллиметров. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а экран закрыт стеклом. Смарт-часы тонкие и легкие: 42-миллиметровая версия более утонченная, она имеет толщину всего 10 миллиметров и вес 35 граммов. Версия 46 мм с безелем — выглядит брутально, имеет 11 миллиметров в толщину и вес 38 граммов.

Huawei Watch GT 3 оснащены стандартным 22-миллиметровым креплением для ремешка на рычажке, поэтому их можно кастомизировать под свой вкус. В комплекте же идут ремешок из кожи или фторэластомера.

Для более продвинутых пользователей, которые активно занимаются спортом, Huawei выпустила Watch GT Runner. Это особая версия смарт-часов в спортивном дизайне с особым набором функций, способных помочь бегунам.

Так как в спорте играет роль каждый лишний грамм, корпус этих часов весит всего 38,5 г. Он сделан из облегченного композитного волокна,. а колесико справа – из металла аэрокосмического класса.

Комплектуются Watch GT Runner ремешком из силикона, который не боится сложных условий. Во все модели линейки Watch GT 3 встроен AMOLED-экран с высокой четкостью и большим запасом яркости. Картинка на нем легко читаема даже под прямыми солнечными лучами. К тому же имеется автонастройка яркости в зависимости от окружающего света.

Благодаря использованию дисплея на основе органических светодиодов имеется поддержка Always-On Display. То есть можно настроить, чтобы время и другая важная информация отображались на главном экране постоянно. За счет использования AMOLED-экрана эта функция практически не тратит заряд аккумулятора, поэтому не стоит беспокоиться за автономность.

Другой важный элемент персонализации — циферблаты. Для смарт-часов Huawei их доступно несколько тысяч, причем каждый гибко настраивается. Таким образом, любой пользователь сможет подобрать циферблат под свой стиль.

Работают Huawei Watch GT 3 и Watch GT Runner со всеми устройствами, в том числе под управлением Android и iOS.

Набор "умных" функций позволяет принимать звонки, узнавать погоду, управлять плеером (музыку можно сохранить на смарт-часы и затем подключить их к наушником), читать уведомления.

Умные часы записывают данные о занятиях спортом и анализируют физические возможности. Впоследствии на основе этой информации в фирменном приложении можно получить рекомендации по поддержанию или улучшению показателей. К тому же Watch GT 3 умеют регулировать интенсивность занятий, поэтапно увеличивая объем нагрузки для прогресса.

Для бега это вообще один из лучших компаньонов, потому что здесь есть GPS-модуль с двухканальной навигацией.

На пробежке смарт-часы запишут маршрут и зафиксируют дистанцию. В конце тренировки будет легче вернуться домой, отслеживая обратную дорогу на экране.

Как при занятиях спортом, так и в повседневной жизни умные часы оценивают пульс, уровень стресса, качество отдыха во время ночного или дневного сна.

Еще больше возможностей предлагают Huawei Watch GT Runner. Например, антенна для приема сигнала от спутника находится на самом корпусе, за счет чего более точно строится маршрут.

Вместе с тем они способны определить лактатный (или анаэробный) порог пользователя. Этот показатель описывает скорость выработки молочной кислоты, по которой спортсмены определяют свой прогресс.

Huawei Watch GT 3 с диагональю 42 миллиметра работают от одного заряда около недели, а 46-миллиметровая версия и GT Runner — до двух недель. Это очень достойный показатель, учитывая, что он предполагает активное использование смарт-часов с постоянно включенной передачей данных и получением уведомлений, тренировками с активированным GPS, мониторингом сна и совершением звонков по Bluetooth.